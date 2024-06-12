Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що союзники повинні офіційно запросити Україну до НАТО, хоча повноцінне членство вона зможе отримати лише після завершення війни.

Про це польський президент сказав на зустрічі “Бухарестської дев’ятки” у Ризі.

Коментарі Дуди пролунали у контексті польських пріоритетів на майбутньому саміті НАТО у Вашингтоні, серед них він назвав подальше посилення обороноздатності Альянсу, перегляд підходу НАТО до Росії та роботу над реалізацією євроатлантичних прагнень України.

Серед іншого, Дуда заявив, що союзники мають офіційно запросити Україну у НАТО.

“Для нас очевидно, що Україну не можна повною мірою прийняти до Альянсу до того, як закінчиться війна. Але цей процес, на нашу думку, має тривати, тому що це також буде демонстрацією НАТО для Росії, що прагнення України щодо членства в Альянсі чують, розуміють і рухаються до їхньої реалізації”, — сказав Анджей Дуда.