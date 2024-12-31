31 грудня 2024 року Міністерство фінансів США запровадило санкції проти організацій з Ірану та Росії, пов’язаних з втручанням у вибори. Серед них - Центр геополітичної експертизи (ЦГЕ), заснований Олександром Дугіним.

Про це йдеться у заяві опублікованій Міністерством фінансів США.

“Мета цих організацій – розділити американське суспільство та підірвати довіру до демократичних інституцій через кампанії дезінформації”, – зазначив виконувач обов’язків заступника міністра фінансів США Бредлі Т. Сміт.

ЦГЕ, фінансований Головним управлінням розвідки Росії (ГРУ), активно використовував штучний інтелект для створення та поширення фейкових новин. Організація керувала мережею зі 100 сайтів, які маскувалися під незалежні ЗМІ.

Впливова роль Дугінського ЦГЕ стала предметом уваги через поширення підроблених відео, що звинувачували одного з кандидатів у віцепрезиденти США у 2024 році.

Санкції спрямовані на блокування активів пов’язаних осіб та організацій, підкреслюючи неприйнятність будь-якого втручання у виборчий процес.