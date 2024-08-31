Про це повідомляє Liberation.
Павло Дуров, який має французьке громадянство, підтримував контакти з Головним управлінням внутрішньої безпеки Франції (DGSI).
Він зустрічався з представниками контррозвідки в Дубаї, де висловив готовність не розкривати військові таємниці.
Дуров також створив офіційний канал зв’язку з DGSI, що включає гарячу лінію та електронну пошту, через які вдалося запобігти кільком терактам.
Після затримання засновник Telegram Павло Дуров висловив готовність до співпраці з французькими правоохоронцями, передавши їм свій мобільний телефон і код доступу.
Проте йому пред’явлено шість обвинувачень, зокрема у відмові від співпраці, більшість з яких пов’язана з використанням Telegram для тяжких злочинів. Адвокат Дурова назвав ці звинувачення абсурдними.
- У Франції зросла кількість завантажень додатка Telegram після арешту Дурова
- Затримання засновника Telegram Дурова не має політичного підґрунтя, — Макрон
- Арешт Дурова: російським чиновникам наказали негайно видалити переписки в Telegram