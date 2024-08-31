Павло Дуров, засновник Telegram, затриманий у Франції, під час допиту визнав свої зв'язки з французькими спецслужбами.

Про це повідомляє Liberation.

Павло Дуров, який має французьке громадянство, підтримував контакти з Головним управлінням внутрішньої безпеки Франції (DGSI).

Він зустрічався з представниками контррозвідки в Дубаї, де висловив готовність не розкривати військові таємниці.

Дуров також створив офіційний канал зв’язку з DGSI, що включає гарячу лінію та електронну пошту, через які вдалося запобігти кільком терактам.

Після затримання засновник Telegram Павло Дуров висловив готовність до співпраці з французькими правоохоронцями, передавши їм свій мобільний телефон і код доступу.

Проте йому пред’явлено шість обвинувачень, зокрема у відмові від співпраці, більшість з яких пов’язана з використанням Telegram для тяжких злочинів. Адвокат Дурова назвав ці звинувачення абсурдними.