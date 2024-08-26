Про це повідомляється в пресрелізі правоохоронних органів Франції.

Серед висунутих обвинувачень вказані:

– співучасть в адмініструванні онлайн-платформи для проведення незаконних дій у складі організованої групи;

– відмова передати, на запити правоохоронних органів, необхідну інформацію або документи для проведення розслідування;

– співучасть у зберіганні порнографічного контенту з неповнолітніми;

– співучасть у поширенні порнографічного контенту з неповнолітніми у складі організованої групи;

– співучасть у придбанні, транспортуванні, володінні та розповсюдженні наркотиків;

– співучасть у пропозиції або наданні доступу до обладнання, інструментів, програм або даних, призначених для отримання несанкціонованого доступу до системи з обробки авторизованих даних;

– співучасть в організованому шахрайстві у складі організованої групи;

– співучасть у створенні злочинного угруповання з метою скоєння злочинів, караних строком позбавлення волі у щонайменше п’ять років;

– відмивання доходів, одержаних від злочинів, скоєних у складі організованої групи.

25 серпня слідчий суддя постановив продовжити тримання Павла Дурова під вартою, зазначивши, що максимальний термін його затримання не може перевищувати 96 годин, тобто до 28 серпня.