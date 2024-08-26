Про це повідомляється в пресрелізі правоохоронних органів Франції.
Серед висунутих обвинувачень вказані:
– співучасть в адмініструванні онлайн-платформи для проведення незаконних дій у складі організованої групи;
– відмова передати, на запити правоохоронних органів, необхідну інформацію або документи для проведення розслідування;
– співучасть у зберіганні порнографічного контенту з неповнолітніми;
– співучасть у поширенні порнографічного контенту з неповнолітніми у складі організованої групи;
– співучасть у придбанні, транспортуванні, володінні та розповсюдженні наркотиків;
– співучасть у пропозиції або наданні доступу до обладнання, інструментів, програм або даних, призначених для отримання несанкціонованого доступу до системи з обробки авторизованих даних;
– співучасть в організованому шахрайстві у складі організованої групи;
– співучасть у створенні злочинного угруповання з метою скоєння злочинів, караних строком позбавлення волі у щонайменше п’ять років;
– відмивання доходів, одержаних від злочинів, скоєних у складі організованої групи.
25 серпня слідчий суддя постановив продовжити тримання Павла Дурова під вартою, зазначивши, що максимальний термін його затримання не може перевищувати 96 годин, тобто до 28 серпня.
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