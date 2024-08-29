У Франції співзасновнику месенджера Telegram Павлу Дурову після чотирьох днів тримання під вартою у поліції оголосили звинувачення та взяли під судовий нагляд. Бізнесмен повинен внести заставу в розмірі 5 мільйонів євро, з’являтися до дільниці поліції двічі на тиждень, а також залишатися на території Франції.

Про це повідомляють Reuters та RFI.

Прокурорка Парижа Лор Беккуо заявила, що суддя визнав наявність підстав для офіційного розслідування проти Дурова за всіма звинуваченнями, за якими його затримали 24 серпня. Зокрема, йдеться про підозру в співучасті у розробці онлайн-платформи для незаконних операцій, включно з поширенням порнографії з неповнолітніми та торгівлею наркотиками.

Журналісти зазначають, що перебування під слідством у Франції не означає визнання провини та необов’язково приводить до судового рішення. Однак це вказує на те, що судді вважають, що є достатньо доказів для продовження розслідування, яке, щоправда, може тривати роками.

Politico писало, що французька влада також видала ордер на арешт Миколи Дурова — брата Павла Дурова, який також є співзасновником цього месенджера.

Увечері 24 серпня французький канал TF1 повідомив, що в паризькому аеропорту затримали 39-річного засновника та генерального директора месенджера Telegram Павла Дурова.

Поліція має ордер на арешт засновника Telegram. За даними слідчих, відсутність модерації та співпраці з правоохоронними органами, а також інструменти, які пропонує Telegram (наприклад, одноразовий номер), роблять його співучасником торгівлі наркотиками, злочинів проти дітей і шахрайства. Повідомлялось, що Дурову можуть висунути відразу 12 обвинувачень.