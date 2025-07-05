Росія застосовує хімічну зброю в Україні – докази від Нідерландів і Німеччини

Як повідомляється у матеріалі Reuters

Нідерландські та німецькі розвідувальні служби представили докази масштабного використання Росією забороненої хімічної зброї в Україні. Зокрема, йдеться про скидання задушливих речовин з дронів, що призводить до вибивання солдатів з окопів перед подальшими обстрілами. Цю інформацію оприлюднило агентство Reuters.

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брейкелманс закликав до посилення санкцій проти Росії, підкреслюючи серйозність ситуації.

“Головний висновок полягає в тому, що ми можемо підтвердити: Росія посилює використання хімічної зброї. Це посилення викликає занепокоєння, адже воно вписується в тенденцію, яку ми спостерігаємо вже кілька років, коли використання Росією хімічної зброї в цій війні стає дедалі нормалізованішим, стандартизованішим і масштабнішим.” – Рубен Брейкелманс, міністр оборони Нідерландів

Німецька служба зовнішньої розвідки BND підтвердила ці висновки, зазначивши, що отримала докази спільно з нідерландськими колегами. Голова Нідерландської військової розвідки (MIVD) Петер Ресінк повідомив, що ці висновки базуються на незалежних даних, отриманих під час розслідувань.

Сполучені Штати вперше звинуватили Росію у використанні хлорпікрину – токсичної речовини, що є небезпечнішою за сльозогінний газ, яка застосовувалася Німеччиною під час Першої світової війни, у травні 2024 року.

Україна повідомляє про тисячі випадків використання хімічної зброї з боку Росії. Міністр оборони Нідерландів зазначив, що щонайменше три українці загинули внаслідок застосування хімічної зброї, а понад 2 500 поранених звернулися до медичних установ з симптомами, пов’язаними з хімічними агентами.

Брейкелманс підкреслив, що посилення використання хімічної зброї Росією становить загрозу не лише для України, а й для інших країн.

“Ми маємо ще більше посилити тиск. Це означає розглядати нові санкції й, зокрема, не допускати їх (Росію) до участі в міжнародних органах, таких як Виконавча рада ОЗХЗ.” – Рубен Брейкелманс, міністр оборони Нідерландів

Петер Ресінк також повідомив про «тисячі випадків» використання хімічної зброї, посилаючись на українську оцінку, яка налічує 9 000 випадків. Обговорення ротаційних дворічних місць у Виконавчій раді ОЗХЗ заплановане на найближчі місяці.

Розвідувальні дані були викладені у листі до парламенту Нідерландів у п’ятницю, що підкреслює серйозність ситуації та необхідність вжиття заходів.