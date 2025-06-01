Міністр оборони Нідерландів про зростання шпигунства Китаю у промисловості

Про це він сказав на полях азійського безпекового саміту “Діалог Шангрі-Ла”, що відбувся в Сінгапурі, передає агентство Reuters.

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс висловив занепокоєння з приводу зростання шпигунської активності з боку Китаю, яка особливо спрямована на нідерландську промисловість. Пекін зосереджує свою увагу на напівпровідниковій галузі та інших важливих секторах економіки.

Цю інформацію міністр озвучив під час азійського безпекового саміту “Діалог Шангрі-Ла”, що проходив у Сінгапурі, за даними агентства Reuters.

“Напівпровідникова промисловість, у якій ми є технологічним лідером, або, звісно, технологічно просунута, щоб отримати цю інтелектуальну власність, – це цікаво Китаю.” – Рубен Брекельманс

Згідно з інформацією, наданою нідерландською військовою розвідкою у щорічному звіті за квітень минулого року, китайські хакери активно атакували напівпровідникову, аерокосмічну та морську промисловість Нідерландів.

На запитання про те, чи зменшилися кібератаки та шпигунство, Брекельманс зазначив, що ці загрози не лише продовжуються, а й посилюються.

“У наших останніх розвідувальних звітах наше розвідувальне агентство заявило, що найбільша кіберзагроза походить із Китаю, і що ми справді бачимо більшу частину кіберактивності, коли справа стосується нас. Так було минулого року, але це все ще так. Тому ми бачимо, що це тільки посилюється.” – Рубен Брекельманс

Міністр також підкреслив, що безпека стає все більш важливою для Нідерландів, оскільки Китай використовує своє економічне становище для досягнення геополітичних цілей та тиску на країну.

Він додав, що Нідерланди вже вжили заходів для захисту ключових галузей промисловості та життєво важливих інтересів, але країна і регіон повинні зменшити залежність від Китаю в постачанні критично важливих сировин.

“Як на рівні Європейського союзу, так і на національному рівні нам необхідно зробити більш масштабні кроки для зниження цієї залежності.” – Рубен Брекельманс

Раніше нідерландська розвідка також повідомляла про зростання гібридних атак на країну, зокрема з боку Росії, які спрямовані на дезорганізацію та послаблення суспільства.