Нідерландські F-35 посилять повітряну оборону НАТО в Польщі восени 2024

Як повідомляє Twitter-акаунт Міноборони Нідерландів
Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс оголосив про плани відправки нідерландських винищувачів F-35 до Польщі вже цієї осені. Це рішення має на меті посилити патрулювання повітряного простору країни.
У своєму повідомленні в соціальній мережі Х він зазначив:
“З вересня нідерландські винищувачі F-35 разом із Норвегією будуть патрулювати повітряний простір НАТО в Польщі. Таким чином ми триматимемо Росію на відстані та захищатимемо шляхи постачань до України.”
Брекельманс акцентував увагу на важливості захисту східного флангу НАТО для забезпечення безпеки Нідерландів.
Нідерландські F-35 приєднаються до норвезьких винищувачів, які вже перебувають у Польщі, що дозволить зміцнити протиповітряну та протиракетну оборону Альянсу.
Нагадаємо, що в грудні 2024 року в Польщі були розгорнуті норвезькі протиповітряні системи NASAMS, які забезпечують захист логістичного центру у Жешуві, важливого хабу для постачання допомоги Україні.
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