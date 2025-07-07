Нідерландські F-35 посилять повітряну оборону НАТО в Польщі восени 2024

Як повідомляє Twitter-акаунт Міноборони Нідерландів

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс оголосив про плани відправки нідерландських винищувачів F-35 до Польщі вже цієї осені. Це рішення має на меті посилити патрулювання повітряного простору країни.

У своєму повідомленні в соціальній мережі Х він зазначив:

“З вересня нідерландські винищувачі F-35 разом із Норвегією будуть патрулювати повітряний простір НАТО в Польщі. Таким чином ми триматимемо Росію на відстані та захищатимемо шляхи постачань до України.”

Брекельманс акцентував увагу на важливості захисту східного флангу НАТО для забезпечення безпеки Нідерландів.

Нідерландські F-35 приєднаються до норвезьких винищувачів, які вже перебувають у Польщі, що дозволить зміцнити протиповітряну та протиракетну оборону Альянсу.

Нагадаємо, що в грудні 2024 року в Польщі були розгорнуті норвезькі протиповітряні системи NASAMS, які забезпечують захист логістичного центру у Жешуві, важливого хабу для постачання допомоги Україні.