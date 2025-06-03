Крах уряду Нідерландів через вихід Партії свободи з коаліції

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

3 червня вранці уряд Нідерландів зазнав краху після виходу з коаліції лідера ультраправої Партії свободи (PVV) Гертa Вілдерса. Причиною цього стало незгода партнерів з його ініціативою щодо обмеження притулку для мігрантів. Про це Вілдерс повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Х (колишній Twitter).

“Немає підпису під нашими планами з притулку – немає змін до коаліційної угоди. PVV виходить з коаліції.” – Герт Вілдерс

Згідно з інформацією Dutch News, минулого тижня Вілдерс представив 10-пунктовий план, спрямований на обмеження міграції. Серед його пропозицій були залучення армії для охорони кордонів, закриття притулків для біженців та депортація всіх сирійських біженців, оскільки, на його думку, Сирія більше не є країною з підвищеним ризиком.

2 червня Вілдерс вимагав, щоб троє інших лідерів коаліції підписали його план. Він попередив, що в разі відмови вийде з уряду. Після переговорів, які відбулися ввечері 2 червня та вранці 3 червня, Вілдерс підтвердив вихід своєї партії з коаліції. Це стало сигналом про неминучий кінець 11-місячного уряду Нідерландів.

Реакція на вихід з коаліції

Лідерка партії “Фермерсько-Громадянський Рух” Кароліне ван дер Плас охарактеризувала дії Вілдерса як безвідповідальні:

“Він мав усі козирі в руках і просто вимикає рубильник.” – Кароліне ван дер Плас

Ніколін ван Вронговен з партії “Новий суспільний договір” назвала рішення Вілдерса “незрозумілим”, а лідерка Партії свободи Ділан Єсілгез, чия партія була другою за чисельністю в коаліції, звинуватила Вілдерса в егоїзмі:

“У нас були права більшості, а він усе знищує заради власного его.” – Ділан Єсілгез

Партія свободи, яка має 37 з 150 місць у парламенті, також закликала призупинити дію квот ЄС на прийом біженців і заборонити возз’єднання сімей для тих, хто вже отримав притулок у країні, як зазначає Dutch News.

Юристи попереджають, що багато пунктів плану можуть суперечити міжнародному праву, зокрема Конвенції ООН про статус біженців 1951 року. Наприклад, депортація всіх сирійців протягом шести місяців є юридично проблемною, оскільки уряд офіційно не визнав Сирію безпечною.

Очікується, що прем’єр-міністр Дік Схооф подасть у відставку сьогодні, а частина міністрів від Партії свободи можуть залишити свої посади негайно.