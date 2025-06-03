Про це повідомляє Dutch News.

Урядова коаліція Нідерландів розпалася всього через 11 місяців після того, як міністри склали присягу. Лідер ультраправої “Партії свободи” (PVV) Герт Вілдерс оголосив про вихід своєї політичної сили з коаліції. Цю інформацію підтвердило видання Dutch News.

Вілдерс звинуватив своїх партнерів по уряду у відмові підтримати його жорсткі заходи щодо міграції, що стало причиною розпаду уряду. Нещодавно він представив план з 10 пунктів, спрямований на обмеження міграції, в якому пропонував залучити армію для охорони кордонів, закрити притулки для біженців та депортувати всіх сирійських біженців, стверджуючи, що Сирія більше не є країною з підвищеним ризиком.

Прем’єр-міністр Дік Схуф подав заяву про відставку, зазначивши, що виконуватиме свої обов’язки до формування нового уряду. За інформацією Dutch News, нові вибори можуть відбутися не раніше осені. Схуф має формально подати прохання про відставку королю Віллему-Олександру, після чого міністри остаточно втратять свої повноваження.

Реакція опозиції на розпад уряду

Опозиційні партії вітали розпад уряду, вказуючи на те, що цей рік став часом політичного аматорства, яке паралізувало країну. Представники лівоцентристських партій, зокрема D66, заявили, що уряд допустив занадто багато внутрішніх конфліктів і “дозволив Вілдерсу взяти всіх у заручники”.

Згідно з нідерландським законодавством, міністри залишаються на своїх посадах до формування нового уряду. Проте Вілдерс оголосив, що міністри від його “Партії свободи” негайно складають свої повноваження.