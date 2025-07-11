Вирок у Роттердамі за передачу технологічних даних до Росії

Про це офіційний сайт суду

У Роттердамі окружний суд виніс вирок 43-річному чоловікові, якого засудили до трьох років ув’язнення за передачу високотехнологічних даних з Нідерландів особі в Росії, що є порушенням санкцій Європейського Союзу. Цю інформацію оприлюднив офіційний сайт суду.

Відомо, що протягом більше ніж чотирьох років засуджений використовував доступ до корпоративної мережі свого роботодавця для завантаження файлів, які не були необхідні для його роботи. Зокрема, він копіював дані з серверів компаній ASML та NXP, які займаються розробкою і виробництвом мікросхем, і зберігав їх на своєму комп’ютері.

Протягом 18 місяців чоловік передавав цю інформацію російському громадянину, відомому як Герман А., хоча його громадянство не було уточнене. Нідерландська телерадіокомпанія NOS повідомляє, що чоловік підтримував зв’язок із Службою зовнішньої розвідки Росії.

Згідно з даними прокуратури, він регулярно подорожував з Амстердама до Москви, а після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну використовував транзитні маршрути через Туреччину та Сербію для досягнення Росії.

Крім того, прокуратура зазначила, що після поїздок до Москви засуджений отримував “значні суми грошей”. Зокрема, з 2021 по 2024 рік він вніс на свій банківський рахунок 43 900 євро готівкою.

“Я зберігав файли ASML для власного користування. Чи дозволялося передавати ці файли до Росії? Я над цим не замислювався. Так, я надавав консультації.”

На судовому засіданні Герман А. стверджував, що “консультував” Росію з цього питання, але запевняв, що не знав про заборону на передачу конфіденційних документів нідерландських виробників мікросхем до Росії.