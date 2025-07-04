Масове використання Росією хімічної зброї в Україні – заявив міністр оборони Нідерландів

Про це міністр оборони Нідерландів розповів в інтервʼю Reuters

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс повідомив про нові дані, які свідчать про масове використання Росією хімічної зброї в Україні. Цю інформацію було отримано завдяки спільним зусиллям розвідувальних служб Нідерландів та Німеччини.

В інтерв’ю агентству Reuters він зазначив, що ситуація викликає серйозне занепокоєння.

“Головний висновок полягає в тому, що ми можемо підтвердити, що Росія посилює використання хімічної зброї. Це посилення викликає занепокоєння, оскільки воно є частиною тенденції, яку ми спостерігаємо вже кілька років, коли використання Росією хімічної зброї в цій війні стає все більш нормалізованим, стандартизованим і поширеним.”

– Рубен Брекельманс

За словами міністра, російські військові використовують задушливі речовини, скидаючи їх з дронів, щоб примусити українських захисників залишати свої позиції.

Спеціальні служби Нідерландів підкреслили, що інформація про використання хімічної зброї була зібрана незалежно, що підтверджує серйозність ситуації.

Рубен Брекельманс також закликав до посилення санкцій проти Росії у відповідь на ці дії, підкреслюючи важливість міжнародної реакції на такі порушення.