Нідерланди визнали депортацію кримських татар геноцидом

Як повідомляє офіційний сайт парламенту Нідерландів

18 червня Палата представників Нідерландів ухвалила важливе рішення, визнавши насильницьку депортацію кримськотатарського народу, що відбулася у 1944 році, геноцидом. Це рішення стало знаковим кроком у визнанні історичної несправедливості та було опубліковане на офіційному сайті парламенту Нідерландів.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга поділився цією новиною у мережі X, підкресливши, наскільки важливим є цей жест підтримки для кримськотатарського народу, який продовжує страждати від переслідувань в умовах російської окупації Криму.

“Це потужний жест солідарності з кримськотатарським народом, який і досі зазнає переслідувань в умовах тимчасової окупації українського Кримського півострова Росією. Визнання цієї історичної несправедливості є критично важливим не лише для встановлення правди та справедливості, а й для запобігання майбутнім злочинам.” – Андрій Сибіга

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров також висловив вдячність нідерландським парламентарям за їхнє рішення.

“Нідерланди стали восьмою державою, чиї парламенти визнали насильницьку депортацію кримськотатарського народу геноцидом. Дякуємо Верховній Раді України, яка щороку ухвалює спеціальні звернення, в яких закликає парламенти й уряди інших країн визнавати депортацію кримськотатарського народу геноцидом. Дякуємо керівництву та співробітникам Міністерства закордонних справ України, які докладають усіх зусиль.” – Рефат Чубаров

Нагадаємо, що раніше геноцидом депортацію кримських татар у 1944 році визнали парламенти України, Литви, Латвії, Канади, Польщі, Естонії та Чехії. Це рішення Нідерландів підкреслює важливість міжнародної підтримки у справі визнання історичних фактів та захисту прав кримськотатарського народу.