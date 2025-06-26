Позитивна оцінка саміту НАТО в Гаазі від прем'єра Нідерландів

Як повідомив прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф у своїй офіційній заяві

Прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф високо оцінив саміт НАТО, що проходив у Гаазі, назвавши його «дуже хорошим». Цю думку він висловив під час прес-конференції перед початком саміту Європейської ради в Брюсселі 26 червня.

“Я думаю, що це був дуже хороший саміт. Ми досягли великого результату з 5% оборони, збільшенням витрат на оборону, що, на мою думку, є дуже важливим для миру і безпеки в Європі, Канаді та Сполучених Штатах. Так що я щасливий, так.” – Дік Схооф

Саміт НАТО відбувся в Гаазі 24-25 червня, а пленарне засідання лідерів країн-членів Альянсу пройшло 25 червня, в якому взяв участь президент США Дональд Трамп.

В рамках саміту Трамп провів кілька двосторонніх зустрічей, зокрема, з президентом України Володимиром Зеленським.

Зустріч між Трампом і Зеленським тривала близько 50 хвилин, під час якої президенти обговорили можливість закупівлі Україною американського озброєння, зокрема систем протиповітряної оборони, що є пріоритетом для України.

Окрім того, президенти обговорили деталі переговорів між Україною та Росією, які відбулися у Стамбулі.