На українсько-польському кордоні на два дні відкриють додатковий пункт пропуску. Він працюватиме лише 16 та 17 серпня 2024 року. Відкриття пункту на Львівщині відбудеться в рамках проведення "Європейських днів добросусідства".

Про це повідомляє пресцентр Державної прикордонної служби України.

“16-17 серпня в рамках проведення “Європейських днів добросусідства” відбудеться відкриття тимчасового прикордонного переходу. Громадяни, котрі матимуть бажання взяти участь в програмі, представленій організаторами, зможуть перетнути кордон у тимчасовому пункті перетину у Белзькій громаді”, — йдеться у повідомленні.

Прикордонники зазначають, що перехід “Корчмин — Стаївка” функціонуватиме у Белзькій громаді 16 серпня з 09:00 до 20:00 та 17 серпня з 09:00 до 20:00. Пропуск осіб через державний кордон України здійснюватиметься у пішому порядку.