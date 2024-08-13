Про це повідомляє пресцентр Державної прикордонної служби України.
“16-17 серпня в рамках проведення “Європейських днів добросусідства” відбудеться відкриття тимчасового прикордонного переходу. Громадяни, котрі матимуть бажання взяти участь в програмі, представленій організаторами, зможуть перетнути кордон у тимчасовому пункті перетину у Белзькій громаді”, — йдеться у повідомленні.
Прикордонники зазначають, що перехід “Корчмин — Стаївка” функціонуватиме у Белзькій громаді 16 серпня з 09:00 до 20:00 та 17 серпня з 09:00 до 20:00. Пропуск осіб через державний кордон України здійснюватиметься у пішому порядку.
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