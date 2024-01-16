Головні тези Президента під час виступу на Всесвітньому Економічному Форумі у Давосі:

▪️ Враховуючи час від початку російської нелегальної анексії нашого Криму, війна триває майже 10 років;

▪️ путін вкрав принаймні 13 років миру і замінив їх болем та кризами;

▪️ Треба покінчити з путіним та його військовою стратегію, і Україна може завдати йому поразки;

▪️ Ніхто не вірить в успіх росії, навіть друзі путіна в Пекіні та Пхеньяні;

▪️ Заморозка конфлікту в Україні не означатиме зупинену війну — путін не задовольняється «замороженим продуктом»