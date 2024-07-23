Про це повідомляє Служба безпеки України в Telegram.
Як нагадали в СБУ, зловмисників затримали у квітні цього року під час спецоперації в Одесі. Перед затриманням інформатори ФСБ намагалися сфотографувати периметр будівлі потенційної цілі та передати її геолокацію росіянам.
Війська РФ у свою чергу у разі отримання координат планували завдати удару по цілі. Але такі плани зірвали працівники СБУ.
Зрадниками виявились двоє громадян однієї з країн Південного Кавказу, які мешкали в Одесі. Там ФСБ залучило їх до розвідувально-підривної діяльності.
Зловмисники хотіли створити власну мережу інформаторів. Вербуванням планували займатися під прикриттям громадської організації.
У результаті іноземці, які працювали на ФСБ, отримали по вісім років ув’язнення.
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