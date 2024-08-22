Внаслідок вибуху загинули двоє чоловіків і була поранена жінка.

Про це повідомила прокуратура Сумської області в Telegram.

“За даними слідства, 22 серпня 2024 року близько 13:00 год, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, окупанти скинули на цивільну інфраструктуру Есманської громади Шосткинського району два КАБи. Унаслідок атаки окупантів загинуло двоє цивільних чоловіків, яким 74 та 67 років, дружина одного із загиблих отримала поранення та була госпіталізована”, – йдеться в повідомленні.

Наразі триває досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни, що супроводжувалося умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).