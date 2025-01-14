Про це нагадав Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.
Два роки тому, на вулиці Перемоги, 118, внаслідок російської агресії було зруйновано два підʼїзди багатоквартирного будинку. Ця трагедія стала однією з наймасштабніших для мирного населення під час війни.
“Сьогодні ми згадуємо загиблих, висловлюємо співчуття їхнім родинам та дякуємо всім небайдужим, хто допомагав у ці складні дні”, — написав Лубінець.
Як пише очільник Дніпропетровської ОВА, рятувальна операція була однією з найскладніших і тривала в рекордно короткий час, завдяки професіоналізму екстрених служб та неймовірному людському єднанню.
На допомогу рятувальникам прийшли мешканці майже всього міста, які разом долали біль і спільно працювали.
“Сьогодні схиляємо голову у скорботі. За 11-місячним Микитою, півторарічним Макаром, 15-річною Марійкою, 17-річним Максимом, маленькими сестричками Лейлою та Михайлиною… І всіма, хто загинув”, — пише Лисак.
- “Я — Волноваха”: 10 років тому росіяни розстріляли пасажирський автобус на Донеччині
- Генштаб: За минулу добу на фронті відбулося майже 170 боєзіткнень
- Українські сили ліквідували 1330 окупантів за добу, — Генштаб