14 січня 2023 року став одним із найтяжчих днів для України. Саме в цей день російська ракета влучила в багатоповерхівку в Дніпрі, забравши життя 46 осіб, серед яких було шестеро дітей.

Про це нагадав Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Два роки тому, на вулиці Перемоги, 118, внаслідок російської агресії було зруйновано два підʼїзди багатоквартирного будинку. Ця трагедія стала однією з наймасштабніших для мирного населення під час війни.

“Сьогодні ми згадуємо загиблих, висловлюємо співчуття їхнім родинам та дякуємо всім небайдужим, хто допомагав у ці складні дні”, — написав Лубінець.

Як пише очільник Дніпропетровської ОВА, рятувальна операція була однією з найскладніших і тривала в рекордно короткий час, завдяки професіоналізму екстрених служб та неймовірному людському єднанню.

На допомогу рятувальникам прийшли мешканці майже всього міста, які разом долали біль і спільно працювали.