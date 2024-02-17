Українське командування повідомило про те, що сили Повітряної оборони збили одразу три російських винищувачі в районі бойових дій на Сході України.

Уранці 17 лютого командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук заявив, що підрозділи Повітряних сил знищили на Східному напрямку два винищувачі-бомбардувальники Су-34 та один винищувач Су-35.

Новопризначений головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що «винищувачі були збиті під час спроби ворогом завдати ударів керованими авіабомбами по позиціях наших військ».

Агентство Reuters пише, що не змогло перевірити цю заяву, яка, якщо вона правдива, то означала втрату Москвою сучасних бойових літаків на загальну суму понад 100 мільйонів доларів.

Раніше у грудні 2023 року ЗСУ також збили три російські винищувачі-бомбардувальники Су-34. Президент України Володимир Зеленський заявив тоді, що це був «великий успіх», який стався завдяки «дієвому посиленню нашого повітряного щита», що працює «не лише для захисту міст і сіл від російських дронів та ракет, але й для фронтової роботи».

Reuters додає, що з моменту отримання передових західних систем протиповітряної оборони Київ зміг розгорнути цю зброю, щоб створити зростаючу загрозу для російської авіації в районах поблизу лінії фронту.