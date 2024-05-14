За словами президента Володимира Зеленського, для захисту Харківщини необхідні два ЗРК Patriot .

Про це, як пише Укрінформ, це глава держава сказав під час зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

“Я хочу обговорити з вами деякі, на мою думку, дуже важливі питання. По-перше, рішення щодо пакета – для нас є ключовим, щоби він прибув якомога швидше. По-друге, це протиповітряна оборона. Це найбільший наш дефіцит. Я думаю, що це найбільша проблема”, – звернувся український лідер.

За його словами, сьогодні для Харкова та області потрібно два Patriot.

“Тому, що люди під вогнем. Вони стурбовані, вони перебувають під російськими атаками”, – сказав Зеленський.