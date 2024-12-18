Про це йдеться на сайті американської кіноакадемії.

Стрічка “Порцелянова війна”, режисерами якої є Брендан Белломо та Слава Леонтьєв, розповідає про трьох українських художників-керамістів, які попри складні умови війни продовжують працювати вдома.

Інший фільм, “Одного разу в Україні”, знятий у ко-продукції України та США режисерами Бетсі Вест та Ерлом Маком. Стрічка показує війну очима дітей.

Водночас українська стрічка “Ля Палісіада” режисера Філіпа Сотниченка не увійшла до короткого списку у категорії “Найкращий міжнародний фільм”.

Церемонія вручення премії відбудеться 3 березня 2025 року в Лос-Анджелесі, у театрі “Долбі”, де зберуться претенденти на найпрестижніші нагороди в кінематографі.

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