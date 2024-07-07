Глава МЗС Японії оголосила про спільний проєкт з Камбоджею з обміну знаннями та технологіями щодо розмінування з країнами світу, включаючи Україну.

Про це повідомляє Associated Press.

Міністерка закордонних справ Йоко Камікава зробила коментар під час візиту до Камбоджійського центру розмінування, який був сформований у 1990-х роках наприкінці довгих років громадянської війни в країнах Південно-Східної Азії.

«Камбоджа, яка неухильно просувала розмінування у своїй країні, тепер є лідером у розмінуванні в усьому світі», — зазначила вона, додавши, що Японія послідовно співпрацює в розмінуванні Камбоджі з часів громадянської війни.

Вона додала, що камбоджійські сапери є одними з найдосвідченіших у світі, і за останнє десятиліття під егідою ООН їх було направлено для роботи в Африці та на Близькому Сході.

У 2022 році Камбоджа почала навчати саперів з України, яка також страждає від великої кількості наземних мін та інших боєприпасів, що не вибухнули, оскільки понад два роки триває повномасштабне російське вторгнення.

«Як конкретну співпрацю в рамках Японсько-Камбоджійської протимінної ініціативи, Японія надаватиме повномасштабну допомогу гуманітарним протимінним діям в Україні. Наступного тижня ми надамо Україні велику машину для розмінування, а наступного місяця тут, у Камбоджі, ми навчимо український персонал, як керувати машиною», – йдеться у заяві.