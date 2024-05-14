Про це у Telegram повідомляє голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, російська армія атакувала Київський район о 6:30 ранку.

Внаслідок обстрілу КАБами УМПБ Д-30, постраждали дві людини: чоловік 52 роки та жінка 66 років. У неї зафіксована гостра реакція на стрес, їй надано допомогу на місці.

Крім того, бомби зруйнували три гаражі і ще три пошкодили. Ще одне влучання зафіксоване на відкритій території.

Харківський міський голова Ігор Терехов написав, що по місту вдарили двома КАБами.

“Одним ударом зруйновано три гаражі, ще кілька пошкоджені. Другий прийшовся по відкритій місцині. Обидва прилетіли у густонаселений район”, – уточнив мер.