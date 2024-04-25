Загинули чоловік та жінка. Ще одна жінка зазнала численні травми внаслідок вибуху в пунті прийому металобрухту в селі Старий Яр у Львівській області.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Львівській області.

“Як попередньо встановили правоохоронці, 24 квітня 58-річна мешканка одного з сіл Яворівського району разом зі своїм 54-річним сусідом привезли металеві предмети на пункт прийому металобрухту, розташований у селі Старий Яр”, — йдеться в повідомленні.

Як зазначається, вибух стався під час зважування металу. Від вибуху загинули власниця пунтку прийому – 42-річна місцева жителька та чоловік, який привіз брухт.

З чисельними травмами в лікарні перебуває жінка, яка приїхала з загиблим.

На місці події працюють слідчі, спеціалісти-вибухотехніки, та спеціалісти-криміналісти поліції Львівської області, а також співробітники Яворівського районного відділу поліції.

Правоохоронці проводять огляди, встановлюють обставини події, а також причину вибуху. За фактом відкрито кримінальне провадження.