Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Львівській області.
“Як попередньо встановили правоохоронці, 24 квітня 58-річна мешканка одного з сіл Яворівського району разом зі своїм 54-річним сусідом привезли металеві предмети на пункт прийому металобрухту, розташований у селі Старий Яр”, — йдеться в повідомленні.
Як зазначається, вибух стався під час зважування металу. Від вибуху загинули власниця пунтку прийому – 42-річна місцева жителька та чоловік, який привіз брухт.
З чисельними травмами в лікарні перебуває жінка, яка приїхала з загиблим.
На місці події працюють слідчі, спеціалісти-вибухотехніки, та спеціалісти-криміналісти поліції Львівської області, а також співробітники Яворівського районного відділу поліції.
Правоохоронці проводять огляди, встановлюють обставини події, а також причину вибуху. За фактом відкрито кримінальне провадження.
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