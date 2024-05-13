Про це розповів військовий ЗСУ Вадим Бондаренко. Він закрив свій профіль у Facebook.

“Це так тепер робиться — в державний прапор траву збирають? Ви взагалі в курсі, що люди життя своє віддають за те, щоб цей прапор майорів над Україною? Це наруга над державною символікою”, — написав Бондаренко.

Як пише “24 канал “, про інцидент повідомили Нацполіцію, вона почала перевірку та слідчі дії. Дії працівника комунального підприємства з Деснянського району Києва можуть підпадати під кримінальну статтю про наругу над державними символами, що передбачає штраф від 17 до 68 тисяч гривень і арешт до пів року та позбавлення волі строком до 3 років. Втім, уточнює видання, вказана стаття передбачає саме публічну наругу над символом з прямим умислом.