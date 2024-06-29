У Дніпрі на зв’язок вийшли двоє людей, яких вважали зниклими безвісти після ракетного удару по житловому багатоповерховому будинку.

Про це у Телеграмі повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“На звʼязок вийшли двоє мешканців дніпровської багатоповерхівки, понівеченої під час вчорашньої атаки. Це мама і син. На щастя, з ними все гаразд. Коли сталася трагедія, родини не було вдома. Доля ще кількох людей залишається невідомою”, – йдеться в дописі.

Пошуково-рятувальна операція продовжується. Надзвичайники розбирають перекриття зруйнованих поверхів.

Раніше повідомлялося, вчора 28 червня ворог вдарив ракетою по 9-поверховому будинку у Дніпрі. Сталося руйнування чотирьох поверхів. Загинула одна людина, ще 13 – отримали поранення.