Про це у Телеграмі повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
“На звʼязок вийшли двоє мешканців дніпровської багатоповерхівки, понівеченої під час вчорашньої атаки. Це мама і син. На щастя, з ними все гаразд. Коли сталася трагедія, родини не було вдома. Доля ще кількох людей залишається невідомою”, – йдеться в дописі.
Пошуково-рятувальна операція продовжується. Надзвичайники розбирають перекриття зруйнованих поверхів.
Раніше повідомлялося, вчора 28 червня ворог вдарив ракетою по 9-поверховому будинку у Дніпрі. Сталося руйнування чотирьох поверхів. Загинула одна людина, ще 13 – отримали поранення.
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