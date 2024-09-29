Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

“За даними слідства, 29 вересня близько 15:30 окупанти завдали авіаційних ударів по селу Богуславка Ізюмського району. Поранення отримали двоє людей: 25-річний чоловік та жінка 85 років”, – йдеться у дописі.

Пошкоджено приміщення фермерського господарства та щонайменше 6 приватних житлових будинків.

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