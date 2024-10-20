Про це повідомили в Харківській ОВА

“Близько 15:15 російські окупанти здійснили черговий обстріл Ізюмського району Харківської області. Під вогонь потрапило село Новоплатонівка, що входить до складу Борівської громади. Внаслідок ворожого обстрілу, попередньо КАБ, було пошкоджено приватний житловий будинок. Під час проведення пошуково-рятувальних робіт під завалами виявили тіло 71-річного чоловіка.”, — йдеться в повідомленні.

Пізніше в ОВА повідомили про те, що під завалами пошкодженого будинку рятувальники виявили ще тіло 72-річної жінки.