Про це повідомляє пресслужба Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.
Операція розпочалася з атаки дронів по укріпленнях ворога. Після тривалого обстрілу та під прикриттям своїх побратимів двоє десантників із позивними «Джин» і «Манекен» вирушили до ворожого бліндажа для його штурму. Підійшовши до позиції ворога, вони використали кілька гранат, щоб придушити опір окупантів.
“Окупанти зрозуміли: вийти живими з нори їм не вдасться і вирішили здаватись”, – йдеться у повідомленні.
Одразу після цього зі сховища вийшли 14 російських військових, які склали зброю та здалися в полон. Ця успішна операція стала можливою завдяки чіткій взаємодії десантників і їхньому професіоналізму.
Захоплення 14 окупантів суттєво посилить обмінний фонд, необхідний для повернення українських воїнів із полону.