Під час виконання бойового завдання на передовій двоє бійців 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади успішно провели операцію, що завершилася взяттям у полон 14 російських окупантів.

Про це повідомляє пресслужба Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

Операція розпочалася з атаки дронів по укріпленнях ворога. Після тривалого обстрілу та під прикриттям своїх побратимів двоє десантників із позивними «Джин» і «Манекен» вирушили до ворожого бліндажа для його штурму. Підійшовши до позиції ворога, вони використали кілька гранат, щоб придушити опір окупантів.

“Окупанти зрозуміли: вийти живими з нори їм не вдасться і вирішили здаватись”, – йдеться у повідомленні.

Одразу після цього зі сховища вийшли 14 російських військових, які склали зброю та здалися в полон. Ця успішна операція стала можливою завдяки чіткій взаємодії десантників і їхньому професіоналізму.

Захоплення 14 окупантів суттєво посилить обмінний фонд, необхідний для повернення українських воїнів із полону.