Сьогодні, 26 листопада, в Україну повернулися ще двоє дітей, які були евакуйовані з тимчасово окупованих територій у рамках ініціативи Президента України Bring Kids Back UA.

Про це повідомив керівник ОП Андрій Єрмак.

6-річна Марія з селища в окупованій Донецькій області, де вона жила з бабусею та дідусем, тепер знаходиться в безпеці разом із мамою та молодшим братиком. Після загибелі бабусі дівчинка залишилася лише з дідусем. Він боявся, що окупаційна влада відбере онуку від нього, розуміючи, що єдиним порятунком для дитини є евакуація на безпечну територію. Відтепер Марія у безпеці разом із мамою та молодшим братиком.

Після втрати батьків 14-річна Вероніка потрапила до опікунської родини на Херсонщині. У 2022 році її село опинилося в окупації. Постійний стрес і страх негативно впливали на здоров’я дитини, а відсутність стабільного зв’язку та електрики ускладнили процес навчання.