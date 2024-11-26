Про це повідомив керівник ОП Андрій Єрмак.
6-річна Марія з селища в окупованій Донецькій області, де вона жила з бабусею та дідусем, тепер знаходиться в безпеці разом із мамою та молодшим братиком. Після загибелі бабусі дівчинка залишилася лише з дідусем. Він боявся, що окупаційна влада відбере онуку від нього, розуміючи, що єдиним порятунком для дитини є евакуація на безпечну територію. Відтепер Марія у безпеці разом із мамою та молодшим братиком.
Після втрати батьків 14-річна Вероніка потрапила до опікунської родини на Херсонщині. У 2022 році її село опинилося в окупації. Постійний стрес і страх негативно впливали на здоров’я дитини, а відсутність стабільного зв’язку та електрики ускладнили процес навчання.
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