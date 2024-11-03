Двоє гравців хокейного клубу “Сокіл” не повернулися з командою після матчів другого раунду Континентального кубку, які проходили в Італії.

Про це заявив головний тренер клубу Олег Шафаренко, повідомляє “Суспільне. Спорт”.

“Гравців нам не вистачає, бо їх немає. Двоє гравців у нас залишилися в Європі — не повернулися”, — зазначив він.

За інформацією видання, йдеться про форварда Романа Благого та захисника Володимира Алексюка. Обом хокеїстам по 37 років.