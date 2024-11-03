Про це заявив головний тренер клубу Олег Шафаренко, повідомляє “Суспільне. Спорт”.
“Гравців нам не вистачає, бо їх немає. Двоє гравців у нас залишилися в Європі — не повернулися”, — зазначив він.
За інформацією видання, йдеться про форварда Романа Благого та захисника Володимира Алексюка. Обом хокеїстам по 37 років.
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