Двоє ветеранів з міста Мальверн, штат Арканзас, Джонатан "Монті" Монтгомері та Дуглас Барнетт, зібрали понад пів мільйона доларів на підтримку України через офіційну платформу збору коштів U24. Їхні зусилля почалися майже три роки тому після вторгнення Росії до України, коли вони вирішили допомогти українським силам, не вирушаючи на фронт.

Про це повідомляє Kark News.

“Ми обговорювали можливість поїхати туди як добровольці, але що б ми мали, повернувшись? Розлучення, відсутність дому, кар’єри”, – пояснив Монті. “Можливо, ми робимо більше корисного, допомагаючи тут, ніж якби сиділи у холодних траншеях”, – додав Барнетт.

Ветерани почали продавати спеціальні колекційні монети з номерними серіями. Одну таку монету вдалося продати через соцмережі Монті за 3500 доларів. Монети відправлялися до понад 30 країн світу та половини штатів США. Усі зібрані кошти використовуються для закупівлі медичних засобів, транспортних засобів для евакуації поранених та іншого необхідного обладнання для військових.

За свої внески Монті та Барнетт отримали міжнародне визнання, включаючи подяки, пам’ятні прапори, відеозвернення та інші знаки вдячності. Проте для них такі нагороди іноді стають сумними нагадуваннями про тих, кого вони більше не можуть підтримати.

“Деякі люди, з якими ми спілкувалися телефоном чи через повідомлення, вже загинули”, – поділився Барнетт.

Їхні початкові ідеї здавалися несуттєвими, проте ветерани довели, що будь-який задум може мати величезне значення.

“Це гарне відчуття, що ти можеш щось зробити, позбавляючись безпорадності”, – зазначив Барнетт. “Немає виправдань – завжди можна знайти спосіб допомогти”, – підсумував Монті.

Наступний аукціон, де вони виставлять на продаж 10 монет щотижня, стартує у другий тиждень січня. Ветерани обіцяють продовжувати свої зусилля, доки є потреба та бажання людей підтримувати. Водночас вони висловили сподівання, що війна завершиться ще до досягнення наступного етапу їхнього збору коштів.