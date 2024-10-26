Про це повідомили в Херсонській ОВА.
За її інформацією, у Станіславі через російський артобстріл постраждали ще троє людей.
Це – чоловіки, 23 та 54 років, а також 52-річна жінка. Всі потерпілі дістали вибухові травми та контузії.
Медики надали їм допомогу на місці. Від госпіталізації вони відмовились.
Близько другої години дня ворог з артилерії вдарив по Станіславу. Смертельні поранення дістали двоє чоловіків. Обидва загинули на місці.
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