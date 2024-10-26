Близько другої години дня ворог з артилерії вдарив по Станіславу.

Про це повідомили в Херсонській ОВА.

За її інформацією, у Станіславі через російський артобстріл постраждали ще троє людей.

Це – чоловіки, 23 та 54 років, а також 52-річна жінка. Всі потерпілі дістали вибухові травми та контузії.

Медики надали їм допомогу на місці. Від госпіталізації вони відмовились.

Близько другої години дня ворог з артилерії вдарив по Станіславу. Смертельні поранення дістали двоє чоловіків. Обидва загинули на місці.