До суду направлено обвинувальні акти проти двох депутатів з окупованого Криму.

Про це повідомляє прокуратура АР Крим та м.Севастополя.

Прокуратура автономії направила до суду обвинувальні акти проти двох українців, які брали участь у незаконних виборах у Криму.

Їм інкримінують колабораційну діяльність, що може призвести до 10 років позбавлення волі.

Один з обвинувачених у квітні 2023 року став депутатом «Алуштинської міської ради» від партії «Єдина Росія» і був призначений головою комісії з різних питань, включаючи туризм і соціальний захист.

У вересні 2023 року обрано депутата ради Терновського муніципального округу в Севастополі, який своїми діями підтримує політику окупаційної влади РФ на тимчасово окупованій території Криму.