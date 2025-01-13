У Львівській області депутатів Старосамбірської та Яворівської міських рад звинуватили в отриманні хабаря на суму 800 тисяч гривень.

Про це повідомили в поліції Львівської області.

Як з’ясували правоохоронці, депутати сприяли компаніям у перемозі на конкурсах із державних закупівель, вимагаючи за це 5-10% від вартості укладених договорів.

«Один із них просував інтереси певних компаній, а другий, бувши керівником одного з відділів, забезпечував їхню перемогу в торгах», — зазначили у поліції.

Під час слідчих дій виявили, що керівник відділу отримав 275 тисяч та 546 тисяч гривень хабаря через свого колегу-депутата.

У ході обшуків вилучили готівку: понад 1,6 мільйона гривень, 14,5 тисяч доларів, 2,5 тисячі євро, а також автомобіль, десятки банківських карток та інші речі.

Обом депутатам висунули підозри:

депутату Яворівської міської ради за ч. 4 ст. 368 ККУ (одержання неправомірної вигоди);

депутату Старосамбірської міської ради за ч. 3 ст. 369 ККУ (надання неправомірної вигоди).

За ці злочини вони можуть отримати до 12 та 8 років ув’язнення відповідно.

Начальнику відділу, який є депутатом Яворівської міської ради, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 908 400 гривень. Для другого підозрюваного запобіжний захід наразі вирішується.