Розпочато службове розслідування після появи у соцмережах відео, яке зафіксувало неприйнятні дії правоохоронців. На записі видно, як поліцейські разом із, ймовірно, представниками ТЦК намагалися примусити водія вийти з авто, використовуючи перцевий балончик.

Про це повідомила пресслужба Поліції Київської області.

“У ході моніторингу соцмереж виявлено відео з неприпустимими діями працівників поліції, які несли службу у складі групи реагування патрульної поліції Вишгородського районного управління поліції Київщини”, — йдеться у повідомленні.

Як повідомили в правоохоронних органах, для встановлення усіх обставин інциденту і надання правової оцінки діям поліцейських розпочато перевірку.

На час розслідування двох працівників поліції, які фігурують у відео, відсторонено від виконання службових обов’язків.