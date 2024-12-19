Про це повідомила пресслужба Поліції Київської області.
“У ході моніторингу соцмереж виявлено відео з неприпустимими діями працівників поліції, які несли службу у складі групи реагування патрульної поліції Вишгородського районного управління поліції Київщини”, — йдеться у повідомленні.
Як повідомили в правоохоронних органах, для встановлення усіх обставин інциденту і надання правової оцінки діям поліцейських розпочато перевірку.
На час розслідування двох працівників поліції, які фігурують у відео, відсторонено від виконання службових обов’язків.
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