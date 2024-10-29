У Дніпровському на Херсонщині двоє людей отримали поранення внаслідок атаки російського дрона, що відбулася кілька днів тому. За допомогою вони звернулися лише сьогодні.

Про це повідомляє Херсонська обласна військова.

“За меддопомогою звернулись двоє жителів селища Дніпровське, котрі кілька днів тому постраждали через атаку російського дрона. 46-річна жінка та 50-річний чоловік дістали вибухові травми та уламкові поранення ніг.”, – йдеться у повідомленні.

Наразі постраждалих госпіталізували до лікарні, де їм надають всю необхідну допомогу.

Нагадаємо, що 27 жовтня росіяни обстріляли Херсон з артилерії. Внаслідок атаки поранення отримали 59-річна жінка та 61-річний чоловік; дві жінки загинули.