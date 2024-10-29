Про це повідомляє Херсонська обласна військова.
“За меддопомогою звернулись двоє жителів селища Дніпровське, котрі кілька днів тому постраждали через атаку російського дрона. 46-річна жінка та 50-річний чоловік дістали вибухові травми та уламкові поранення ніг.”, – йдеться у повідомленні.
Наразі постраждалих госпіталізували до лікарні, де їм надають всю необхідну допомогу.
Нагадаємо, що 27 жовтня росіяни обстріляли Херсон з артилерії. Внаслідок атаки поранення отримали 59-річна жінка та 61-річний чоловік; дві жінки загинули.