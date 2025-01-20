Двох посадовців Збройних сил України та колишнього директора приватного підприємства підозрюють у завданні значних збитків державному бюджету.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

Підозрюваними є:

начальник одного із центральних управлінь Командування Сил логістики ЗСУ,

начальник відділу цього управління,

колишній директор приватного підприємства.

Як встановило слідство, у 2022 році між управлінням Командування Сил логістики ЗСУ та приватним підприємством були укладені угоди на постачання запчастин до бронетехніки.

При цьому:

підприємство не мало досвіду виготовлення та постачання таких запчастин,

вартість продукції була умисно завищена.

Посадовці управління не провели належної перевірки пропозицій інших постачальників, формально провели переговори з підприємством та оголосили його переможцем. У результаті було укладено два контракти на загальну суму понад 171 млн гривень із завищеними цінами.

За попередніми підрахунками, держава зазнала підтверджених збитків на суму понад 83 млн гривень.

Розслідування триває.