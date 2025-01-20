Про це повідомив Офіс генерального прокурора.
Підозрюваними є:
- начальник одного із центральних управлінь Командування Сил логістики ЗСУ,
- начальник відділу цього управління,
- колишній директор приватного підприємства.
Як встановило слідство, у 2022 році між управлінням Командування Сил логістики ЗСУ та приватним підприємством були укладені угоди на постачання запчастин до бронетехніки.
При цьому:
- підприємство не мало досвіду виготовлення та постачання таких запчастин,
- вартість продукції була умисно завищена.
Посадовці управління не провели належної перевірки пропозицій інших постачальників, формально провели переговори з підприємством та оголосили його переможцем. У результаті було укладено два контракти на загальну суму понад 171 млн гривень із завищеними цінами.
За попередніми підрахунками, держава зазнала підтверджених збитків на суму понад 83 млн гривень.
Розслідування триває.
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