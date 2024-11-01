Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк у соціальній мережі X.
За словами посла, конгресмени розпочали свій візит з зустрічі з представниками Національної поліції України, щоб на власні очі оцінити вплив американської допомоги на підтримку свободи та демократії в Україні.
“Ласкаво просимо до Києва, Майку Роджерсе, Джеррі Карле та Майку Квіґлі! Нашою першою зупинкою була НПУ, щоб на власні очі побачити, як допомога США впливає на підтримку свободи та демократії в Україні”, — написала дипломатка.
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