Оновлення статусу окупації Дворічної на Харківщині – 12 червня 2025

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.
На карті проєкту DeepState від 11 червня Дворічна, що в Куп’янському районі, позначена як окупована територія. Проте, за інформацією оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця”, станом на 12 червня повна окупація населеного пункту не підтверджена.
“Станом на зараз, за даними розвідки, позиції на околиці зберігаються, поблизу точаться бойові дії.”
Дворічна історично була під контролем російських військ з весни до осені 2022 року. Після цього селище зазнавало регулярних обстрілів, а в околицях тривали активні бойові дії.
Російські медіа повідомляли про окупацію Дворічної ще в січні 2025 року, зазначаючи, що частина території селища залишалася під контролем окупантів. На той момент у Дворічній проживало близько 100 мешканців.
Ситуація на Харківщині залишається напруженою, а інформація про контроль над населеними пунктами постійно оновлюється, що вимагає уважного стеження за розвитком подій.
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