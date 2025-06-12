Оновлення статусу окупації Дворічної на Харківщині – 12 червня 2025

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

На карті проєкту DeepState від 11 червня Дворічна, що в Куп’янському районі, позначена як окупована територія. Проте, за інформацією оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця”, станом на 12 червня повна окупація населеного пункту не підтверджена.

“Станом на зараз, за даними розвідки, позиції на околиці зберігаються, поблизу точаться бойові дії.” – Віктор Трегубов, речник ОСУВ “Хортиця”

Дворічна історично була під контролем російських військ з весни до осені 2022 року. Після цього селище зазнавало регулярних обстрілів, а в околицях тривали активні бойові дії.

Російські медіа повідомляли про окупацію Дворічної ще в січні 2025 року, зазначаючи, що частина території селища залишалася під контролем окупантів. На той момент у Дворічній проживало близько 100 мешканців.

Ситуація на Харківщині залишається напруженою, а інформація про контроль над населеними пунктами постійно оновлюється, що вимагає уважного стеження за розвитком подій.