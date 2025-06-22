Евакуація у Дворічанській громаді Харківщини під час бойових дій

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

У Дворічанській громаді, що на сході Харківської області, триває процес евакуації жителів, незважаючи на постійні обстріли та бойові дії. Як повідомила начальниця Дворічанської селищної військової адміністрації Галина Турбаба, люди залишаються на місці до останнього моменту, коли загроза їхньому життю стає критичною.

“Люди лишаються до самого-самого останнього, коли вже влучання у сам будинок чи поранення, тоді тільки виїжджають. Часто бувають випадки, коли рідні замовляють евакуацію, приїздять волонтери, але жителі відмовляються евакуюватися.” – Галина Турбаба

Евакуація, хоча і є можливою, проходить складно через небезпеку заїзду в громаду. Проте, коли з’являються бажаючі виїхати, поліція Куп’янського відділу допомагає доставити їх до безпечнішого місця, де їх підхоплює евакуаційний загін. Координаційний гуманітарний центр підтримує зв’язок, а Товариство Червоного Хреста займається організацією процесу.

Багато евакуйованих не прагнуть їхати далеко, зазначила Турбаба. Спочатку, коли почалися активні бойові дії, люди виїжджали до найближчих безпечних населених пунктів, а згодом почали переміщатися до сусідніх громад. Наразі евакуація відбувається переважно до Харкова та інших районів області.

Історія та поточна ситуація у Дворічній

Дворічна – це селище, розташоване на правому березі річки Оскіл у Куп’янському районі Харківської області. Під час повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році селище опинилося під окупацією, а його голову Галину Турбабу викрали окупанти.

Після звільнення у 2022 році, Дворічна зазнавала постійних обстрілів з боку російських військ. Відомо про зруйновану місцеву адміністрацію, житлові будинки та інфраструктуру.

14 січня 2025 року керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що Дворічна залишається зоною активних бойових дій. 23 січня того ж року Руслан Микула, співзасновник аналітичного проєкту DeepState, підтвердив, що частина селища все ще під окупацією. 11 червня територія знову була позначена як окупована, хоча в оперативно-стратегічному угрупованні “Хортиця” заявили, що повної окупації немає.

Станом на 15 червня, українські сили продовжують знищувати російських військових у районі Дворічної. Начальник відділення комунікацій 48-ї окремої артилерійської бригади Богдан Петренко повідомив, що в селищі створено kill zone – зону найбільшого знищення особового складу противника.

За словами Галини Турбаби, станом на 22 червня українські війська залишаються у Дворічній, а ситуація залишається складною та загострюється через активні бойові дії.