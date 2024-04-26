США заявляли, що таємно доставили в Україну ракети великої дальності ATACMS. Це привернуло увагу до дебатів щодо надання крилатих ракет Taurus, проти чого продовжує виступати канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Про це розповів представник оборони США журналістам DW.

Він зазначив, що рішення Америки щодо ATACMS може бути чинником, щоб переконати Німеччину змінити свою думку.

Неназваний високопоставлений чиновник оборони США в четвер заявив журналістам, що постачання Taurus залежить від Німеччини, але, враховуючи рішення США про постачання ATACMS і подібні рішення в Лондоні та Парижі щодо забезпечення крилатих ракет великої дальності, “ми, звичайно, сподіваємося, що це може бути чинником”, щоб переконати Німеччину змінити свою думку.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц разом із більшістю німецьких законодавців неодноразово відмовлялися надіслати Україні систему озброєння далекого радіусу дії Taurus, стверджуючи, що це призведе до прямого конфлікту Німеччини з Росією.

Позиція канцлера викликала різку критику з боку консервативного опозиційного блоку. Інші члени його правлячої коаліції, а саме Зелені та неоліберальна Вільна демократична партія (FDP), також виступають за відправку зброї.