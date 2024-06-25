25 червня розпочалися перемовини щодо вступу України та Молдови до Європейського Союзу. Однак, самі переговори з цього питання розпочнуться лише у 2025 році.

Про це пише FT.

Міністри ЄС зустрінуться з українськими і молдовськими офіційними особами в Люксембурзі, щоб офіційно розпочати процес вступу країн до Європейського Союзу. Цей процес буде тривати роки, але ЄС вже представить обом країнам “рамку для переговорів” щодо необхідних реформ і законодавства.

Початок переговорів про вступ відбудеться до того, як Угорщина, яка є найбільш проросійським членом ЄС, перейме головування в Раді ЄС. Це дасть Угорщині можливість впливати на політичні пріоритети ЄС. Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан затримував рішення щодо України, але врешті-решт відступив, заявивши, що у майбутньому Будапешт матиме більше можливостей ветувати процес вступу.

За даними, ЄС очікує, що переговори про вступ України розпочнуться під час головування Польщі в Європейському союзі з 1 січня. Віцепрем’єр-міністерка Ольга Стефанішина заявила, що Україна планує активно просувати процес вступу в ЄС починаючи з 2025 року.