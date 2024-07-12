Постійна представниця України при міжнародних організаціях у Відні Еміне Джапарова написала заяву на звільнення з Міністерства закордонних справ.

Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

Дипломатка підкреслила, що останніми днями з’являється багато інформації про неї та її родину, тому вона вважає за необхідне висловити свою позицію. Вона зазначила, що протягом останніх 10 років “присвятила себе служінню своїй країні та народу”, через що її заочно взяли під варту і внесли в санкційний список Росії.

“Події, які розгорнулися навколо мене та моєї родини, на жаль, є маніпулятивними та несправедливими. Тому наразі мої зусилля спрямовані на убезпечення себе та своїх дітей”, — заявила вона.

Тож Джапарова ухвалила рішення не залишатися в системі МЗС та ініціювати свою відставку. Відповідну заяву вона вже скерувала на імʼя міністра Дмитра Кулеби.

“Для тих, хто знає мене та може почути: я не порушувала закон. Я не використовувала службове становище для досягнення приватних інтересів. Зараз я маю захистити свою родину та дітей, молодшій з яких всього 3 місяці”, — наголосила політична діячка.

Посадовиця анонсувала, що “незважаючи на посади та обставини “продовжить свою боротьбу” в інших можливих формах”.

Нагадаємо, раніше “Українська правда” опублікувала розслідування про виїзд бізнесмена Геннадія Боголюбова з України, в якому стверджується, що Джапарова є його дружиною.

ЗМІ додало скриншот із системи “Безпечне місто” за 23 червня 2024 року – стверджується, що на світлині Боголюбов і Джапарова прямують на залізничний вокзал: