Про це повідомляє Guardian.
Згідно з інформацією видання, невелика група російських дипломатів приєдналася до екскурсії парламентськими будівлями. Вони самовільно залишили групу та проникли в приміщення Палати лордів, доступ до якого є обмеженим. Порушників виявила охорона та негайно вивела їх із забороненої зони.
Інцидент став можливим через серйозний прорахунок у системі безпеки парламенту. Джерела в парламенті припускають, що дипломати могли діяти, щоб повідомити Кремлю про своє проникнення.
“Ми підозрюємо, що вони просто хотіли повідомити Кремль що вони проникли в британський парламент. Ситуація не ідеальна, але їх спіймали ще до того, як було завдано будь-якої шкоди”, — зазначив один із співрозмовників.
Цей випадок викликав занепокоєння серед британських урядовців. Депутатів і посадовців офіційно попередили утримуватися від запрошення російських дипломатів до парламенту.
Російському послу, дипломатам і офіційним особам було заборонено відвідувати парламент ще з 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
“Як офіційно акредитованого представника російського уряду, російського посла не слід вітати в парламенті. Це стосується всіх інших російських дипломатів і співробітників російського посольства, акредитованого у Великій Британії”, — йдеться у попередженні, поширеному серед британських чиновників.
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