У грудні 2024 року російські дипломати під час публічної екскурсії ненадовго потрапили до закритої зони британського парламенту.

Про це повідомляє Guardian.

Згідно з інформацією видання, невелика група російських дипломатів приєдналася до екскурсії парламентськими будівлями. Вони самовільно залишили групу та проникли в приміщення Палати лордів, доступ до якого є обмеженим. Порушників виявила охорона та негайно вивела їх із забороненої зони.

Інцидент став можливим через серйозний прорахунок у системі безпеки парламенту. Джерела в парламенті припускають, що дипломати могли діяти, щоб повідомити Кремлю про своє проникнення.

“Ми підозрюємо, що вони просто хотіли повідомити Кремль що вони проникли в британський парламент. Ситуація не ідеальна, але їх спіймали ще до того, як було завдано будь-якої шкоди”, — зазначив один із співрозмовників.

Цей випадок викликав занепокоєння серед британських урядовців. Депутатів і посадовців офіційно попередили утримуватися від запрошення російських дипломатів до парламенту.

Російському послу, дипломатам і офіційним особам було заборонено відвідувати парламент ще з 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.