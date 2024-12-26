Керівника приватного товариства підозрюють у шахрайстві, пов’язаному з постачанням неякісного обладнання для потреб військових.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Зазначається, що у грудні 2023 року підозрюваний поставив до однієї з військових частин Нацгвардії України 20 тисяч спальних мішків, які виявилися непридатними для використання.

“Такі дії підозрюваного спричинили збитки державі у розмірі 30 млн грн”, – зазначили у відомстві.

Директору компанії оголошено підозру за частиною 5 статті 190 Кримінального кодексу України (шахрайство в особливо великих розмірах) – судом обрано запобіжний захід.

Слідство триває під керівництвом Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону. Досудове розслідування проводиться територіальним управлінням ДБР у місті Києві, а оперативний супровід забезпечує Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України.

“Правову оцінку діям військових службових осіб Нацгвардії України буде надано за результатами дослідження зібраних доказів”, – додають у прокуратурі.