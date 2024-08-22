Про це Гроссі повідомив газеті Financial Times.

Здійснити візит він планує наступного тижня. Гроссі має намір поговорити з керівниками станції, оцінити стан зовнішнього електропостачання і під’їзних шляхів.

Глава МАГАТЕ уточнив, що Курська АЕС “технічно знаходиться в межах досяжності артилерії” з українських позицій. “І оскільки там точаться бойові дії, я дуже стурбований”, – заявив він.

Близькість об’єкта до місця бойових дій, за словами Гроссі, викликає “особливе занепокоєння” через те, що два атомні реактори станції під Курськом, які повністю функціонують сьогодні, мають аналогічну будову з реакторами Чорнобильської АЕС.

“Це станція чорнобильського типу. […] Ядро реактора повністю відкрите”, – пояснив Гроссі.

На запитання, чи є його візит до Курська проханням Москви, Гроссі відповів: “Я сказав, що агентство має отримати доступ до станції, якщо вони хочуть, щоб я зайняв якусь позицію. І вони мене запросили”.

Росія неодноразово звинувачувала Україну в підготовці нападу на Курську АЕС ще задовго до початку операції ЗСУ в цій області РФ. Україна це заперечує.