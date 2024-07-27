За одним зі сценаріїв світла в домівках українців цієї зими не буде від 12 до 16 годин. За другим, більш позитивним сценарієм, обмеження електроенергії будуть до шести годин на добу.

Про це заявив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко, повідомляє NV.UA.

За його словами, прийдешня зима буде складною для України з урахуванням тих пошкоджень та руйнувань, які сталися внаслідок російських атак, тому графіків відключень світла не оминути.

“Що стосується зими, то я особисто вбачаю два сценарії. Один сценарій — помірно песимістичний, і він виглядає приблизно так, як пройшли два тижні липня, коли в нас були обмеження від 12 до 16 годин на добу”, — зауважив Харченко.

Другий сценарій, за його словами, “помірно оптимістичний” і передбачає, що “не буде великих атак й буде змога відновити доволі значну кількість пошкодженої, але не знищеної генерації, і що її не знищать [росіяни], як тільки ми її запустимо”.

“Це все складові цього сценарію. Тоді ми можемо розраховувати на те, що взимку обмеження будуть, те, що називають зараз люди, одна-дві черги. Тобто до шести годин на добу”, — прогнозує Харченко.