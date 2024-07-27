Про це заявив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко, повідомляє NV.UA.

За його словами, прийдешня зима буде складною для України з урахуванням тих пошкоджень та руйнувань, які сталися внаслідок російських атак, тому графіків відключень світла не оминути. 

“Що стосується зими, то я особисто вбачаю два сценарії. Один сценарій — помірно песимістичний, і він виглядає приблизно так, як пройшли два тижні липня, коли в нас були обмеження від 12 до 16 годин на добу”, — зауважив Харченко.

Другий сценарій, за його словами, “помірно оптимістичний” і передбачає, що “не буде великих атак й буде змога відновити доволі значну кількість пошкодженої, але не знищеної генерації, і що її не знищать [росіяни], як тільки ми її запустимо”.

“Це все складові цього сценарію. Тоді ми можемо розраховувати на те, що взимку обмеження будуть, те, що називають зараз люди, одна-дві черги. Тобто до шести годин на добу”, — прогнозує Харченко.