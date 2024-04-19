Директор ЦРУ Вільям Бернс попередив американських законодавців, що, в разі якщо США не нададуть військової підтримки, Україна може програти війну проти Росії до кінця року.

Про це повідомляє Politico.

Виступаючи на заході у Президентському центрі Джорджа Буша, Бернс закликав законодавців США ухвалити додаткову програму, яка передбачає виділення мільярдів на військову підтримку України.

“З поштовхом, який надасть військова допомога, як практично, так і психологічно, українці цілком здатні протриматися до [кінця] 2024 року та подолати зарозумілу думку Путіна про те, що час на його боці”, – сказав директор ЦРУ

Якщо ж Конгрес не схвалить рішення, то, на думку Бернса, “картина буде набагато жахливішою”.

“Є цілком реальний ризик того, що українці можуть програти на полі бою до кінця 2024 року або принаймні поставити Путіна в положення, коли він зможе по суті диктувати умови політичного врегулювання”, – застерігає Вільям Бернс.

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон 15 квітня представив чотири окремі законопроєкти щодо допомоги Україні, Ізраїлю, Тайваню і про пріоритети національної безпеки на противагу законопроєкту, який Сенат США підтримав 13 лютого, але який так і не розглянула Палата представників, де більшість мають республіканці.